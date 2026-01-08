Три человека погибли при обрушении дома после взрыва газа в Германии
В городе Альбштадт в земле Баден-Вюртемберг обрушился жилой дом, предположительно, из-за взрыва бытового газа. Погибли три человека. Об этом сообщает издание Badische Zeitung со ссылкой на полицию.
По предварительным данным, жертвами стали члены одной семьи в возрасте 33 и 30 лет, а также шестилетний ребенок. После инцидента подача газа была прекращена по всей улице.
Мэр Альбштадта Роланд Тралмер заявил, что угрозы новых взрывов нет. По его словам, в течение дня подачу газа в близлежащие дома планируется восстановить.
На месте происшествия работали около 200 сотрудников экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, обученными поиску под завалами. Экстренный вызов поступил ранним утром. В результате взрыва здание полностью обрушилось. Несколько соседних домов получили серьезные повреждения, но предварительная оценка показала, что они остаются пригодными для проживания. Жителей близлежащих домов эвакуировали, им и родственникам погибших оказали психологическую помощь.
11 декабря сообщалось, что в Волгоградской области взрыв газа частично разрушил четырехэтажный дом. Из-под завалов был спасен один человек, а еще 48 были эвакуированы.