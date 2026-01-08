Три человека погибли при обрушении дома после взрыва газа в Германии

На месте происшествия работали около 200 сотрудников экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, обученными поиску под завалами. Экстренный вызов поступил ранним утром. В результате взрыва здание полностью обрушилось. Несколько соседних домов получили серьезные повреждения, но предварительная оценка показала, что они остаются пригодными для проживания. Жителей близлежащих домов эвакуировали, им и родственникам погибших оказали психологическую помощь.