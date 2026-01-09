В Белгородской области полмиллиона человек остались без света после обстрела ВСУ
В Белгородской области 556 000 человек остались без электричества и тепла после ночного ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Еще 200 000 жителей лишились водоснабжения. Перебои затронули 1920 многоквартирных домов.
По данным властей, был поврежден объект инженерной инфраструктуры. Гладков анонсировал проведение заседания оперштаба и пообещал подробнее рассказать о ситуации к 13:00 мск. Он уточнил, что в данный момент идет восстановление и подключение резервных мощностей.
«Ситуация непростая, но надеюсь, мы сможем ее пройти», – сказал глава региона в видеосообщении.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ночью сообщал о серьезных повреждениях после удара со стороны Украины. Тогда он писал, что в результате обстрела никто не пострадал.