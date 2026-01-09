Москвичей предупредили о рекордном снегопаде

Москвичей предупредили о рекордном снегопадеВ Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега
Этой ночью на Москву и Подмосковье обрушился сильный снегопад. По данным центра погоды «Фобос», за сутки в столице выпало 10–13 мм осадков, что составляет 20–25% от январской нормы.
Наиболее интенсивные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья. В Кашире зафиксировано 26 мм осадков. Это 65% от месячной нормы. В Черустях и Коломне – 21 мм.
Как предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к вечеру 9 января высота сугробов в Москве может достичь 65 см. Это станет абсолютным рекордом для января за всю историю наблюдений. Прежний максимум составлял 57 см.
Снегопады, сопровождаемые метелью и порывами ветра до 17 м/с, продолжатся в течение дня. Видимость в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Жуковский» и «Домодедово» снизится до 500–800 м.
Аномальные осадки также зафиксированы в соседних областях: Калужской, Тульской, Рязанской, Курской и других, где выпало от 15 до 26 мм снега.