Главная / Общество /

Умерла легендарная советская баскетболистка Ульяна Семенова

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта СССР Ульяна Семенова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Латвийская ассоциация баскетбола.

Семенова была одной из самых титулованных баскетболисток в истории. В составе сборной СССР она выиграла золото Олимпиад в 1976 и 1980 гг., три чемпионата мира и 10 чемпионатов Европы. На клубном уровне, выступая за рижский ТТТ, она 15 раз становилась чемпионкой СССР и 11 раз побеждала в Кубке европейских чемпионов.

Рост спортсменки составлял 210 см. Она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая профессиональная баскетболистка в истории.

В 1993 г. Ульяна Семенова стала первой европейской баскетболисткой, включенной в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде. Позже ее имя было увековечено в Зале славы женского баскетбола и Зале славы ФИБА.

