Умерла легендарная советская баскетболистка Ульяна Семенова

Семенова была одной из самых титулованных баскетболисток в истории. В составе сборной СССР она выиграла золото Олимпиад в 1976 и 1980 гг., три чемпионата мира и 10 чемпионатов Европы. На клубном уровне, выступая за рижский ТТТ, она 15 раз становилась чемпионкой СССР и 11 раз побеждала в Кубке европейских чемпионов.