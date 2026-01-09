Умерла легендарная советская баскетболистка Ульяна Семенова
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта СССР Ульяна Семенова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Латвийская ассоциация баскетбола.
Семенова была одной из самых титулованных баскетболисток в истории. В составе сборной СССР она выиграла золото Олимпиад в 1976 и 1980 гг., три чемпионата мира и 10 чемпионатов Европы. На клубном уровне, выступая за рижский ТТТ, она 15 раз становилась чемпионкой СССР и 11 раз побеждала в Кубке европейских чемпионов.
Рост спортсменки составлял 210 см. Она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая профессиональная баскетболистка в истории.
В 1993 г. Ульяна Семенова стала первой европейской баскетболисткой, включенной в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде. Позже ее имя было увековечено в Зале славы женского баскетбола и Зале славы ФИБА.