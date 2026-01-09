Росавиация ограничила работу аэропорта Тамбова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что из-за ночного обстрела инженерной инфраструктуры в регионе утром без электроэнергии оставались 556 000 человек в шести муниципальных образованиях. Почти 200 000 человек остались без воды и водоотведения. На местах работают аварийные бригады.