Росавиация ограничила работу аэропорта Тамбова

Ведомости

Аэропорт Тамбова («Донское») временно не принимает и не отправляет рейсы из-за введения временных ограничений на его работу. Об этом объявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

9 января Минобороны РФ сообщало об уничтожении системами противовоздушной обороны ночью пяти украинских беспилотников самолетного типа. Два дрона было нейтрализовано над территорией Брянской области, еще по одному – над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что из-за ночного обстрела инженерной инфраструктуры в регионе утром без электроэнергии оставались 556 000 человек в шести муниципальных образованиях. Почти 200 000 человек остались без воды и водоотведения. На местах работают аварийные бригады.

