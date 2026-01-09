Росавиация ограничила работу аэропорта Тамбова
Аэропорт Тамбова («Донское») временно не принимает и не отправляет рейсы из-за введения временных ограничений на его работу. Об этом объявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
9 января Минобороны РФ сообщало об уничтожении системами противовоздушной обороны ночью пяти украинских беспилотников самолетного типа. Два дрона было нейтрализовано над территорией Брянской области, еще по одному – над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что из-за ночного обстрела инженерной инфраструктуры в регионе утром без электроэнергии оставались 556 000 человек в шести муниципальных образованиях. Почти 200 000 человек остались без воды и водоотведения. На местах работают аварийные бригады.