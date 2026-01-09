«Роскосмос» показал приближение циклона «Фрэнсис» к Москве
«Роскосмос» опубликовал видеоролик с анимацией приближения циклона «Фрэнсис», который принес в Москву аномальные осадки. Видео размещено в Telegram-канале госкорпорации и составлено на основе снимков многозональных сканирующих устройств спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М», сделанных в период с 7 по 9 января.
В Московском регионе за последние 12 часов выпало до 40% месячной нормы осадков, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 14 мм осадков, аналогичный показатель отмечен на Балчуге, что соответствует 26% месячной нормы. В Домодедово выпал 21 мм осадков – около 40% нормы января.
Значительные объемы снега также зафиксированы в других районах Подмосковья, включая Дмитров, Павловский Посад, Каширу, Наро-Фоминск, Клин и Волоколамск. Утром высота снежного покрова в Москве на метеостанциях составляла 30–32 см, а в отдельных районах, по неофициальным данным, достигала 54 см.
Синоптики сообщили, что в ближайшие часы интенсивность снегопада начнет снижаться. Ранее власти Москвы заявляли, что из-за непогоды в городе задействовано максимальное количество спецтехники, работы по ликвидации последствий снегопада ведутся круглосуточно.