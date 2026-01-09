«Роскосмос» показал приближение циклона «Фрэнсис» к Москве

«Роскосмос» опубликовал видеоролик с анимацией приближения циклона «Фрэнсис», который принес в Москву аномальные осадки. Видео размещено в Telegram-канале госкорпорации и составлено на основе снимков многозональных сканирующих устройств спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М», сделанных в период с 7 по 9 января.