Аэропорт «Шереметьево» ограничил прием самолетов до 10:00
До 10:00 мск ограничен прилет самолетов в московском «Шереметьево», сообщили в Telegram-канале аэропорта.
«При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации», – говорится в сообщении воздушной гавани.
Мера вызвана погодными явлениями в московском регионе.
Аэропорт «Шереметьево» временно закрыт на прилет воздушных судов с 05:00. Сначала мера была введена до 08:00 мск.
В Москве 9 января на фоне снегопада обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. За сутки в столице, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 22 мм осадков – это на 9,1 мм выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека. Это составляет 42% от месячной нормы. Абсолютный суточный рекорд января в 23 мм был зафиксирован в 1970 г.