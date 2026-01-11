Умер автор музыки к «Губке Бобу» Гай Мун
Композитор Гай Мун, создавший музыку к мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны», умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.
Мун скончался в Лос-Анджелесе. Он находился в больнице с 8 января после того, как его сбила машина.
Мун родился 7 февраля 1962 г. в Форт-Аткинсоне (штат Висконсин). В 1980 г. поступил в Университет Аризоны, в 1986 г. переехал в Калифорнию.
Обладает четырьмя номинациями на премию «Эмми». Работал над мультсериалом «Волшебные покровители» на протяжении всех 10 сезонов (2001–2017 гг.), написал музыку для телесериалов «Дэнни-призрак», «Турбо-агент Дадли» (TUFF Puppy), «Чудище Бансен», «Приключения Рокки и Буллвинкля», а также «Семейки Аддамс».
Работал над музыкой некоторых эпизодов мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» – был композитором серий в конце 1990-х гг., середине нулевых и с 2023 по 2025 г.