В Китае двоих россиян арестовали за курение в самолете
За семь дней нового года в Китае арестовали двух граждан России за курение на борту самолета. Об этом сообщает в Telegram-канале посольство России в КНР. Срок ареста за нарушение россиян не указан.
В посольстве России напомнили о жестком запрете на курение на борту самолетов в Китае – он распространяется не только на традиционные сигареты, но и на электронные устройства: вейпы, системы нагревания табака и прочие средства, выделяющие пар.
Запрет действует беспрерывно на всех этапах полета (от стоянки до посадки) и во всех зонах воздушного судна, включая туалеты. Нарушение этого правила считается серьезным правонарушением, за которое предусмотрены санкции: административный арест на срок от 5 до 15 суток, крупный штраф, а также внесение в черный список недобросовестных пассажиров с возможным запретом на перелеты китайскими авиакомпаниями сроком до одного года.