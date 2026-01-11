В Китае двоих россиян арестовали за курение в самолете

Запрет действует беспрерывно на всех этапах полета (от стоянки до посадки) и во всех зонах воздушного судна, включая туалеты. Нарушение этого правила считается серьезным правонарушением, за которое предусмотрены санкции: административный арест на срок от 5 до 15 суток, крупный штраф, а также внесение в черный список недобросовестных пассажиров с возможным запретом на перелеты китайскими авиакомпаниями сроком до одного года.