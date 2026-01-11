Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Китае двоих россиян арестовали за курение в самолете

Ведомости

За семь дней нового года в Китае арестовали двух граждан России за курение на борту самолета. Об этом сообщает в Telegram-канале посольство России в КНР. Срок ареста за нарушение россиян не указан.

В посольстве России напомнили о жестком запрете на курение на борту самолетов в Китае – он распространяется не только на традиционные сигареты, но и на электронные устройства: вейпы, системы нагревания табака и прочие средства, выделяющие пар.

Запрет действует беспрерывно на всех этапах полета (от стоянки до посадки) и во всех зонах воздушного судна, включая туалеты. Нарушение этого правила считается серьезным правонарушением, за которое предусмотрены санкции: административный арест на срок от  5  до 15  суток, крупный штраф, а также внесение в черный список недобросовестных пассажиров с возможным запретом на перелеты китайскими авиакомпаниями сроком до одного года.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь