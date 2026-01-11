Снегопад в Москве вошел в пятерку самых мощных за 146 лет наблюдений
Снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, вошел в пятерку самых мощных за весь период наблюдений и стал третьим по силе с начала XXI в., сообщает Гидрометцентр РФ.
По данным метеостанции ВДНХ, наиболее интенсивный снегопад, вызванный влиянием средиземноморского циклона, пришелся на ночь и день 9 января. За сутки выпало 21,4 мм осадков – это 40% от месячной нормы.
В этот день был побит суточный рекорд количества осадков для 9 января: прежний максимум составлял 12,9 мм и был зафиксирован в 1976 г. Другие метеостанции также зафиксировали значительные показатели: в Тушино выпало 15 мм, на Балчуге – 19 мм. В Московской области количество осадков варьировалось от 15 до 26 мм.
Высота снежного покрова в Москве достигла 30–38 см, а в области – до 51 см (по данным метеостанции Черустей).
Как пояснили в Гидрометцентре, за 146 лет наблюдений в зимний период в Москве зафиксировано 24 случая снегопадов, при которых количество выпавших осадков превышало 15 мм. Сильные снегопады в столице происходят в среднем один раз в 5–6 лет.