Снегопад в Москве вошел в пятерку самых мощных за 146 лет наблюдений

Ведомости

Снегопад, обрушившийся на Москву 9  января, вошел в пятерку самых мощных за весь период наблюдений и стал третьим по силе с начала XXI  в., сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным метеостанции ВДНХ, наиболее интенсивный снегопад, вызванный влиянием средиземноморского циклона, пришелся на ночь и день 9  января. За сутки выпало 21,4 мм осадков – это 40% от месячной нормы.

В этот день был побит суточный рекорд количества осадков для 9  января: прежний максимум составлял 12,9  мм и был зафиксирован в 1976 г. Другие метеостанции также зафиксировали значительные показатели: в Тушино выпало 15 мм, на Балчуге – 19  мм. В Московской области количество осадков варьировалось от 15 до 26  мм.

Высота снежного покрова в Москве достигла 30–38 см, а в области – до 51 см (по данным метеостанции Черустей).

Как пояснили в Гидрометцентре, за 146 лет наблюдений в зимний период в Москве зафиксировано 24  случая снегопадов, при которых количество выпавших осадков превышало 15 мм. Сильные снегопады в столице происходят в среднем один раз в 5–6 лет.

