На Кипре пропал бывший гендиректор «Уралкалия» Баумгертнер

Российские следователи предъявили Баумгертнеру обвинение в злоупотреблении полномочиями, и он был допрошен в этом статусе. В сентябре 2014 г. его освободили под залог в размере 15 млн руб. Уголовное дело в отношении него было прекращено в 2015 г.