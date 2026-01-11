На Кипре пропал бывший гендиректор «Уралкалия» Баумгертнер
Полиция Кипра обратилась к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего гражданина России. Об этом говорится в официальном обращении правоохранительных органов страны.
Разыскивается бывший гендиректор «Уралкалия», 56-летний Владислав Баумгертнер. Он пропал 7 января 2026 г. из места своего проживания в городе Лимассол.
Полиция Кипра также приводит его приметы: высокий рост (около 190 см), худощавое телосложение, седые волосы. На момент исчезновения был одет в черные шорты и черную футболку с коротким рукавом.
Любую информацию, которая может помочь в его поисках, полицейские просят передать в отдел лимассольской полиции по телефону 25-805057, в любой полицейский участок или по круглосуточной горячей линии для граждан по номеру 1460.
Баумгертнер был арестован летом 2013 г. в Минске. Впоследствии его экстрадировали в Москву, где он находился под домашним арестом.
Расследование касалось ситуации с прекращением сотрудничества между российским калийным гигантом и «Беларуськалием». На совместное предприятие этих компаний приходилось более 40% мировых продаж хлористого калия – ключевого минерального удобрения.
Российские следователи предъявили Баумгертнеру обвинение в злоупотреблении полномочиями, и он был допрошен в этом статусе. В сентябре 2014 г. его освободили под залог в размере 15 млн руб. Уголовное дело в отношении него было прекращено в 2015 г.