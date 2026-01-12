В декабре 2024 г. Международный общественный трибунал представил доклад о том, что военные вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Селидова расстреляли свыше 100 мирных жителей. Согласно видеотрансляции, которую вело «РИА Новости», преступления совершались с 22 октября – военные требовали открывать двери квартир и убивали людей, выполнивших это требование. По свидетельствам очевидцев, среди нападавших слышалась грузинская и французская речь.