Главная / Общество /

Мирошник сообщил о расстреле украинскими силами 130 человек в Селидове

Ведомости

Украинские военные расстреляли в Селидове в Донецкой народной республике (ДНР) 130 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с «РИА Новости».

По его словам, число погибших мирных жителей зависит от интенсивности боев.

«Вот насколько лютовали там украинские боевики», – отметил он.

Мирошник также отметил, что значительное количество жителей покинули прифронтовые районы из-за зверств украинской армии. В настоящее время ведется работа по подсчету числа выживших.

В декабре 2024 г. Международный общественный трибунал представил доклад о том, что военные вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Селидова расстреляли свыше 100 мирных жителей. Согласно видеотрансляции, которую вело «РИА Новости», преступления совершались с 22 октября – военные требовали открывать двери квартир и убивали людей, выполнивших это требование. По свидетельствам очевидцев, среди нападавших слышалась грузинская и французская речь.

