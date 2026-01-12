Газета
В Бразилии распространились умеющие дышать воздухом рыбы

Ведомости

В Бразилии рыбак поймал рыбу пираруку, способную дышать воздухом. Пираруку, родом из бассейна Амазонки, распространился в реках Сан-Паулу, Минас-Жерайс и Пантанала, где классифицируется как инвазивный вид, сообщает Diário do Litoral.

Отмечается, что рыба длиной 2,5 м и весом 160 кг была поймана в реке Маринейру. Пираруку способна выживать в водах с низким содержанием кислорода, периодически поднимаясь на поверхность. По данным издания, за пределами своего первоначального биома пираруку представляет серьезную угрозу для экосистемы. Будучи высшим хищником в пищевой цепи и быстро размножаясь, она потребляет большое количество местной рыбы и ракообразных, нарушая местное биоразнообразие.

По информации военно-экологической полиции, присутствие этой рыбы за пределами Амазонии находится под строгим контролем.

