В Бразилии распространились умеющие дышать воздухом рыбы

Отмечается, что рыба длиной 2,5 м и весом 160 кг была поймана в реке Маринейру. Пираруку способна выживать в водах с низким содержанием кислорода, периодически поднимаясь на поверхность. По данным издания, за пределами своего первоначального биома пираруку представляет серьезную угрозу для экосистемы. Будучи высшим хищником в пищевой цепи и быстро размножаясь, она потребляет большое количество местной рыбы и ракообразных, нарушая местное биоразнообразие.