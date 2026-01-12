Гуцан: прокуратура продолжит улучшать антикоррупционную работу

Работа по мониторингу правоприменительной практики и участию в нормотворческой деятельности позволила выявить и исправить недостатки правового регулирования, добавил генпрокурор. Это имеет первостепенное значение для защиты прав граждан и гарантий для предпринимателей. Кроме того, четкие и непротиворечивые нормативные акты служат надежной основой для устойчивого развития государства, подчеркнул Гуцан.