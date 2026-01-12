Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Гуцан: прокуратура продолжит улучшать антикоррупционную работу

Ведомости

Прокуратура и впредь будет совершенствовать антикоррупционную работу, «чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали у отдельных граждан иллюзию недосягаемости для правосудия». Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником.

«В этом контексте еще много предстоит сделать для возмещения причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба, лишения их денег и имущества, полученных преступным путем», – подчеркнул Гуцан.

Работа по мониторингу правоприменительной практики и участию в нормотворческой деятельности позволила выявить и исправить недостатки правового регулирования, добавил генпрокурор. Это имеет первостепенное значение для защиты прав граждан и гарантий для предпринимателей. Кроме того, четкие и непротиворечивые нормативные акты служат надежной основой для устойчивого развития государства, подчеркнул Гуцан.

В соответствии с задачами, поставленными президентом России, на постоянной основе проводилось надзорное сопровождение реализации соцпрограмм, что позволило восстановить права более 1 млн граждан на получение гарантированной государством помощи. По словам генпрокурора, особое внимание среди них уделяется участникам спецоперации и членам их семей.

12 января 2026 г. исполняется 304 года с момента образования российской прокуратуры.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте