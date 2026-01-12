Гуцан: прокуратура продолжит улучшать антикоррупционную работу
Прокуратура и впредь будет совершенствовать антикоррупционную работу, «чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали у отдельных граждан иллюзию недосягаемости для правосудия». Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником.
«В этом контексте еще много предстоит сделать для возмещения причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба, лишения их денег и имущества, полученных преступным путем», – подчеркнул Гуцан.
Работа по мониторингу правоприменительной практики и участию в нормотворческой деятельности позволила выявить и исправить недостатки правового регулирования, добавил генпрокурор. Это имеет первостепенное значение для защиты прав граждан и гарантий для предпринимателей. Кроме того, четкие и непротиворечивые нормативные акты служат надежной основой для устойчивого развития государства, подчеркнул Гуцан.
В соответствии с задачами, поставленными президентом России, на постоянной основе проводилось надзорное сопровождение реализации соцпрограмм, что позволило восстановить права более 1 млн граждан на получение гарантированной государством помощи. По словам генпрокурора, особое внимание среди них уделяется участникам спецоперации и членам их семей.
12 января 2026 г. исполняется 304 года с момента образования российской прокуратуры.