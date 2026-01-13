Управляющий Uniqlo холдинг зарегистрировал товарный знак в РФ

В начале 2022 г. в России действовало 49 магазинов Uniqlo. В марте 2022 г. компания сначала объявила о продолжении работы. После волны критики в Японии фирма пересмотрела свою позицию. В августе 2023 г. Uniqlo полностью прекратила бизнес в РФ и отказалась от аренды помещений.