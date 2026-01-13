Управляющий Uniqlo холдинг зарегистрировал товарный знак в РФ
Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак «Юникло». Об этом сообщил ТАСС.
Заявка на регистрацию была подана из Японии 31 августа 2025 г. Согласно данным Роспатента, товарный знак зарегистрирован по одному классу Международной классификации товаров и услуг, который включает одежду, обувь, головные уборы и нижнее белье.
По данным агентства, в сентябре 2025 г. холдинг подал 21 заявку на регистрацию товарных знаков в России, связанных с Uniqlo, «дочкой» GU и самим холдингом.
В начале 2022 г. в России действовало 49 магазинов Uniqlo. В марте 2022 г. компания сначала объявила о продолжении работы. После волны критики в Японии фирма пересмотрела свою позицию. В августе 2023 г. Uniqlo полностью прекратила бизнес в РФ и отказалась от аренды помещений.