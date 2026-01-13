В Петербурге задержали подозреваемого в регистрации 1742 мигрантов в хостеле
В Санкт-Петербурге полиция задержала гражданина одного из государств СНГ, подозреваемого в фиктивной регистрации 1742 мигрантов в хостеле, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Следствие установило, что злоумышленники регистрировали приезжих в хостеле на улице Моисеенко. При этом на самом деле мигранты там не проживали. В ходе обыска в хостеле проверили документы постояльцев и изъяли документацию с доказательственным значением.
Отдел дознания УМВД РФ По Центральному району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по признакам преступления по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники противоправной деятельности.
12 января полиция Санкт-Петербурга завершила расследование уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в фиктивном оформлении учебных виз для более 500 иностранцев (ч. 2 ст. 322.1 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Перед судом предстанут 46-летний ректор одного из частных вузов города, 53-летний предприниматель и уроженец ближневосточного государства с тройным гражданством.