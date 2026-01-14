Актера Кифера Сазерленда задержали в Лос-Анджелесе из-за драки с таксистом
Американского актера, исполнившего роль главного героя в сериале «24 часа», Кифера Сазерленда арестовали после предполагаемой драки с водителем голливудской компании ride-share. Об этом сообщает Variety со ссылкой на данные департамента полиции Лос-Анджелеса.
Около 12:15 по местному времени (1:15 мск) в полицию Лос-Анджелеса поступил звонок о нападении с участием водителя такси в районе бульвара Сансет и Фэрфакс-авеню. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что подозреваемый, которого опознали как Сазерленда, сел в арендованный автомобиль, угрожал водителю и напал на него. Отмечается, что пострадавший не получил травм, которые требовали бы немедленной медицинской помощи.
Сазерленда арестовали по ст. 422 УК Калифорнии (угроза, которая может привести к тяжким телесным повреждениям или летальному исходу). Сейчас он освобожден под залог в размере $50 000.
Предварительная дата судебного заседания назначена на 2 февраля.
Сазерленд также известен благодаря ролям в таких картинах, как «Останься со мной» (реж. Роб Райнер), «Телефонная будка», «Коматозники» (реж. Джоэл Шумахер), «Забирая жизни» и др. В 2002 г. он был удостоен премии «Золотой глобус» за роль в сериале «24 часа».