Актера Кифера Сазерленда задержали в Лос-Анджелесе из-за драки с таксистом

Около 12:15 по местному времени (1:15 мск) в полицию Лос-Анджелеса поступил звонок о нападении с участием водителя такси в районе бульвара Сансет и Фэрфакс-авеню. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что подозреваемый, которого опознали как Сазерленда, сел в арендованный автомобиль, угрожал водителю и напал на него. Отмечается, что пострадавший не получил травм, которые требовали бы немедленной медицинской помощи.