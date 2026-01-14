Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗолотовицкийЗаслуженному артисту России было 64 года
Ректор Школы-студии МХАТ, актер театра и кино, педагог, телережиссер и ведущий, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий умер утром 14 января в больнице в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Золотовицкий родился в Ташкенте. В 1983 г. он окончил Школу-студию МХАТ, с 1989 г. там преподавал, а в 2013 г. возглавил ее. Также он был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной и заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова (с ноября 2016 г. по декабрь 2018 г.).
В МХАТ исполнял роли в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда», «Блондинка за углом». Помимо актерской работы, он выступал режиссером-постановщиком спектаклей «Женитьба» и «Башмачки».
В кино Золотовицкий дебютировал в 1984 г. в фильме «Егорка» (реж. Александр Яновский). Среди проектов, в которых он участвовал, «Ландыш серебристый 2» (2004 г.), «Примадонна» (2005 г.), «Заяц над бездной» (2006 г.), «Сыщик Путилин» (2007 г.), «Неодинокие» (2009 г.), «Быстрее, чем кролики» (2013 г.), «Вы все меня бесите» (2017 г.), «Актрисы» (2023 г.). Снимался в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого» и «Библиотекарь».