Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

В кино Золотовицкий дебютировал в 1984 г. в фильме «Егорка» (реж. Александр Яновский). Среди проектов, в которых он участвовал, «Ландыш серебристый 2» (2004 г.), «Примадонна» (2005 г.), «Заяц над бездной» (2006 г.), «Сыщик Путилин» (2007 г.), «Неодинокие» (2009 г.), «Быстрее, чем кролики» (2013 г.), «Вы все меня бесите» (2017 г.), «Актрисы» (2023 г.). Снимался в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого» и «Библиотекарь».