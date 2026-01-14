Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Заслуженному артисту России было 64 года
Ведомости

Ректор Школы-студии МХАТ, актер театра и кино, педагог, телережиссер и ведущий, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий умер утром 14 января в больнице в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Михаил Синицын / ТАСС
Михаил Синицын / ТАСС

Золотовицкий родился в Ташкенте. В 1983 г. он окончил Школу-студию МХАТ, с 1989 г. там преподавал, а в 2013 г. возглавил ее. Также он был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной и заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова (с ноября 2016 г. по декабрь 2018 г.).

В МХАТ исполнял роли в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда», «Блондинка за углом». Помимо актерской работы, он выступал режиссером-постановщиком спектаклей «Женитьба» и «Башмачки».

В кино Золотовицкий дебютировал в 1984 г. в фильме «Егорка» (реж. Александр Яновский). Среди проектов, в которых он участвовал, «Ландыш серебристый 2» (2004 г.), «Примадонна» (2005 г.), «Заяц над бездной» (2006 г.), «Сыщик Путилин» (2007 г.), «Неодинокие» (2009 г.), «Быстрее, чем кролики» (2013 г.), «Вы все меня бесите» (2017 г.), «Актрисы» (2023 г.). Снимался в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого» и «Библиотекарь».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь