Ученые поставили под сомнение исследования о микропластике в органах человека

Наиболее резкой критике подверглось исследование, опубликованное в феврале и широко освещавшееся в СМИ, которое утверждало о росте содержания микропластика в тканях человеческого мозга за последние десятилетия. Доктор Душан Материч из Центра Гельмгольца (Германия) назвал его шуткой, указав, что высокое содержание жира в мозге (около 60%) может давать ложный сигнал, а наблюдаемый тренд может быть связан с ростом ожирения.