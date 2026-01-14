Ученые поставили под сомнение исследования о микропластике в органах человека
Результаты ряда исследований, утверждающих, что микропластик накапливается в мозге, плаценте и артериях человека, были поставлены под сомнение как вероятные следствия загрязнения проб и ложноположительных результатов, сообщает The Guardian со ссылкой на критические статьи ученых в научных журналах.
По мнению экспертов, методы анализа, используемые для обнаружения микро- и нанопластика (МНП) в биологических тканях, часто работают на пределе своих возможностей и могут давать ошибочные сигналы. В частности, популярный метод Py-GC-MS, основанный на испарении образца, может принимать молекулы человеческого жира за частицы полиэтилена или ПВХ.
В январе 2025 г. группа под руководством доктора Кассандры Рауэрт из Университета Квинсленда (Австралия) опубликовала анализ, перечисливший 18 исследований, которые, по ее мнению, не учли риск таких ложноположительных результатов. «Многие из сообщаемых концентраций [МНП] совершенно нереалистичны», – заявила Рауэрт.
Наиболее резкой критике подверглось исследование, опубликованное в феврале и широко освещавшееся в СМИ, которое утверждало о росте содержания микропластика в тканях человеческого мозга за последние десятилетия. Доктор Душан Материч из Центра Гельмгольца (Германия) назвал его шуткой, указав, что высокое содержание жира в мозге (около 60%) может давать ложный сигнал, а наблюдаемый тренд может быть связан с ростом ожирения.
Также были оспорены работы, находившие частицы пластика в артериальных бляшках, яичках и крови, причем в ряде случаев критики указывали на отсутствие базовых контрольных проб и процедур валидации.
Химик Роджер Кульман, ранее работавший в Dow Chemical, назвал накопление таких сомнений бомбой, заставляющей переоценить все, что известно о микропластике в организме. Эксперты подчеркивают, что загрязнение окружающей среды пластиком – реальность, но его точное воздействие на здоровье остается неясным, а поспешные выводы могут привести к ошибочным политическим решениям и дать повод лоббистам пластиковой индустрии отвергать обоснованные опасения.