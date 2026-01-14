В МВД рассказали о связанной с обучением вождению мошеннической схеме
Мошенники начали использовать новую схему, которая начинается с телефонного звонка от имени администрации автошколы, где обучается жертва. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее данным, злоумышленники во время телефонного разговора сообщают о необходимости назвать код авторизации для записи на занятие, активации учебного кабинета или подтверждения экзамена. После передачи кода начинается стандартная схема давления: имитация взлома, заявления о возможной утечке данных и появление «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают спасти деньги или принять участие в следственных действиях.
Используются также фишинговые ресурсы, отметила Волк. Мошенники создают поддельные Telegram-каналы и сайты известных образовательных учреждений. Они предлагают «льготные места» или «раннюю запись», для чего требуется срочная предоплата на карту физического лица. После перевода деньги исчезают, а попытки «оформить возврат» служат для получения данных банковской карты.
Заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев 14 января сообщал, что украинские мошенники тестируют новую схему обмана, применяя сообщение якобы от портала «Госуслуги». Аферисты массово рассылают на электронные почты россиян письма с логотипом «Госуслуг», в которых утверждают, что в личный кабинет вошли с нового устройства в Киеве, и предлагают позвонить в «службу поддержки». При этом в письме указано: «Если это были не вы – ничего делать не нужно». Но человек, желая доказать, что не был в Киеве, может позвонить по указанному номеру.