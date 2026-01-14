Суд обратил в доход государства имущество экс-председателя ВС Адыгеи Трахова
Волжский городской суд Волгоградской области изъял в доход государства имущество, полученное при нарушении законодательства о противодействии коррупции, экс-председателя суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова, его близких родственников и доверенных лиц. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.
Суд обратил решение к исполнению немедленно, но оно было обжаловано в апелляционном порядке сторонами по делу и лицом, не привлеченным к участью в деле. Жалобы оставили без удовлетворения.
После рассмотрения всех апелляций решение суда вступило в законную силу. Сумма изъятого имущества не указана.
16 сентября 2025 г. Волжский городской суд также обратил в доход государства имущество Трахова на сумму свыше 13 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что Трахов подтвердил факты нарушения антикоррупционного законодательства и признал использование подставных лиц для владения активами.