Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд обратил в доход государства имущество экс-председателя ВС Адыгеи Трахова

Ведомости

Волжский городской суд Волгоградской области изъял в доход государства имущество, полученное при нарушении законодательства о противодействии коррупции, экс-председателя суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова, его близких родственников и доверенных лиц. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Суд обратил решение к исполнению немедленно, но оно было обжаловано в апелляционном порядке сторонами по делу и лицом, не привлеченным к участью в деле. Жалобы оставили без удовлетворения.

После рассмотрения всех апелляций решение суда вступило в законную силу. Сумма изъятого имущества не указана.

16 сентября 2025 г. Волжский городской суд также обратил в доход государства имущество Трахова на сумму свыше 13 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что Трахов подтвердил факты нарушения антикоррупционного законодательства и признал использование подставных лиц для владения активами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её