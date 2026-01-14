Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу в полицию на Трампа
Житель Узбекистана был оштрафован судом в Ташкенте на 1,23 млн сумов (примерно $100) за то, что он позвонил в полицию с жалобой на американского лидера Дональда Трампа из-за похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на приговор суда.
Отмечается, что мужчина в нетрезвом виде позвонил в ГУВД Ташкента и попросил принять заявление на главу Белого дома. Мужчине сказали прибыть в ближайшее отделение полиции, но он не явился для подачи жалобы. Ему было назначено наказание по ст. 199 кодекса об административной ответственности Узбекистана.
Житель республики признал вину. По его словам, он был пьян и не помнит смысла своего обращения. Вероятных последствий своего поступка он также не осознавал.
Американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес 3 января. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Супруги не признали вину. Следующее заседание по делу назначено на 17 марта. Венесуэлу возглавила вице-президент Делси Родригес.