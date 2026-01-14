Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу в полицию на Трампа

Ведомости

Житель Узбекистана был оштрафован судом в Ташкенте на 1,23 млн сумов (примерно $100) за то, что он позвонил в полицию с жалобой на американского лидера Дональда Трампа из-за похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на приговор суда.

Отмечается, что мужчина в нетрезвом виде позвонил в ГУВД Ташкента и попросил принять заявление на главу Белого дома. Мужчине сказали прибыть в ближайшее отделение полиции, но он не явился для подачи жалобы. Ему было назначено наказание по ст. 199 кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Житель республики признал вину. По его словам, он был пьян и не помнит смысла своего обращения. Вероятных последствий своего поступка он также не осознавал.

Американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес 3 января. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Супруги не признали вину. Следующее заседание по делу назначено на 17 марта. Венесуэлу возглавила вице-президент Делси Родригес.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте