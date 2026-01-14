Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу в полицию на Трампа

Житель Узбекистана был оштрафован судом в Ташкенте на 1,23 млн сумов (примерно $100) за то, что он позвонил в полицию с жалобой на американского лидера Дональда Трампа из-за похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на приговор суда.