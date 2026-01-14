Минпросвещения может рассмотреть идею о новых функциях классных руководителей
Министерство просвещения РФ может рассмотреть предложение преобразовать должность классного руководителя в школах, сообщили ТАСС в ведомстве.
Речь идет о наделении их статусом наставника и освобождении от предметной нагрузки. Официального предложения пока не было, но Минпросвещения готово рассмотреть такую инициативу, если она поступит.
В министерстве отметили, что это личная инициатива депутата Госдумы от партии ЛДПР Бориса Чернышова. Ведомство пока не рассматривало и не поддерживало подобные идеи, сообщили агентству.
13 января в Чернышов предложил преобразовать должность классного руководителя в целях кардинального усиления воспитательного потенциала школы. Его слова цитировало «РИА Новости». Он заявил, что это создаст дополнительный ресурс для помощи в предотвращении возможных кризисных ситуаций.