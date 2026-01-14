Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минпросвещения может рассмотреть идею о новых функциях классных руководителей

Ведомости

Министерство просвещения РФ может рассмотреть предложение преобразовать должность классного руководителя в школах, сообщили ТАСС в ведомстве.

Речь идет о наделении их статусом наставника и освобождении от предметной нагрузки. Официального предложения пока не было, но Минпросвещения готово рассмотреть такую инициативу, если она поступит.

В министерстве отметили, что это личная инициатива депутата Госдумы от партии ЛДПР Бориса Чернышова. Ведомство пока не рассматривало и не поддерживало подобные идеи, сообщили агентству.

13 января в Чернышов предложил преобразовать должность классного руководителя в целях кардинального усиления воспитательного потенциала школы. Его слова цитировало «РИА Новости». Он заявил, что это создаст дополнительный ресурс для помощи в предотвращении возможных кризисных ситуаций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её