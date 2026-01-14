Газета
Общество

Умер актер Театра сатиры Виктор Рухманов

Ему было 95 лет
Ведомости

Актер Виктор Рухманов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщили в Театре сатиры, где он служил с 1950-х.

«В его творческой биографии десятки ярких и запоминающихся сценических и киноролей, среди которых пан Изобретатель из “Кабачка 13 стульев”, Валентин в “Маленьких комедиях большого дома”, Шпекин в постановке “Ревизора”, Двойкин в спектакле “Баня” и многие другие», – говорится в сообщении.

Театр объявит о дате и месте прощания позже.

Рухманов родился 19 декабря 1930 г. в Харькове. Ушел на фронт Великой Отечественной войны в возрасте 13 лет. После возвращения с войны выучился актерскому мастерству и работал в Харьковском академическом театре музыкальной комедии до 1957 г. В том же году окончил Школу-студию МХАТ и попал в московский Театр сатиры, где прослужил всю оставшуюся жизнь.

Среди других театральных ролей актера – Простаков в «Недоросле», Алонзо в «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», Лещ в «Последних» Максима Горького и др. В 1986 г. получил звание заслуженного артиста РСФСР.

