СК завершает расследование нового дела в отношении экс-главы Ростовского суда
Следственный комитет (СК) РФ завершает расследование еще одного уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Об этом ТАСС сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Он отметил, что среди соучастников Золотаревой есть бывший председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексей Куделин и бывший прокурор Пролетарского района города Роман Агапов.
Бастрыкин также напомнил, что Золотарева уже была осуждена по другому уголовному делу.
В августе 2023 г. Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову арестовали в Москве. ТАСС сообщал, что дело бывшего председателя суда может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского, арестованного по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере.
В декабре 2025 г. Первомайский районный суд Краснодара приговорил Золотареву к 15 годам тюрьмы и штрафу в 170 млн руб. за взяточничество. Суд признал ее виновной по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере – четыре эпизода), п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору – два эпизода).