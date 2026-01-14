СК завершает расследование нового дела в отношении экс-главы Ростовского суда

В августе 2023 г. Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову арестовали в Москве. ТАСС сообщал, что дело бывшего председателя суда может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского, арестованного по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере.