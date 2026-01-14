Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК завершает расследование нового дела в отношении экс-главы Ростовского суда

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ завершает расследование еще одного уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Об этом ТАСС сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Он отметил, что среди соучастников Золотаревой есть бывший председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексей Куделин и бывший прокурор Пролетарского района города Роман Агапов.

Бастрыкин также напомнил, что Золотарева уже была осуждена по другому уголовному делу.

В августе 2023 г. Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову арестовали в Москве. ТАСС сообщал, что дело бывшего председателя суда может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского, арестованного по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

В декабре 2025 г. Первомайский районный суд Краснодара приговорил Золотареву к 15 годам тюрьмы и штрафу в 170 млн руб. за взяточничество. Суд признал ее виновной по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере – четыре эпизода), п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору – два эпизода).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её