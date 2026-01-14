Мошенники в Москве забрали у 16-летней школьницы более 5 млн рублей

14 января заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев сообщил, что аферисты с Украины массово рассылают на электронные почты россиян письма с логотипом «Госуслуг», в которых утверждают, что в личный кабинет вошли с нового устройства в Киеве, и предлагают позвонить в «службу поддержки». При этом в письме указано: «Если это были не вы – ничего делать не нужно». Но человек, желая доказать, что не был в Киеве, может позвонить по указанному номеру. Затем его могут вовлечь в мошенническую схему.