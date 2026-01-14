Мошенники в Москве забрали у 16-летней школьницы более 5 млн рублей
Злоумышленники с помощью схемы из нескольких этапов забрали более 5 млн руб. у 16-летней школьницы на востоке Москвы. Они позвонили девушке, представившись сотрудниками доставки, и выманили у нее код из смс, сообщили на сайте столичного главка МВД РФ.
После того, как аферисты узнали код, они отправили жертве уведомление, что ее аккаунт на государственном портале взломан. В сообщении был указан номер телефона якобы для решения этой проблемы, школьница позвонила мошенникам. Ее также убедили, что от ее имени был осуществлен перевод денежных средств запрещенной в России организации.
Аферисты призвали подростка к сотрудничеству, угрожая уголовным преследованием. Она показала мошенникам обстановку в квартире, где находился сейф. Злоумышленники за четыре дня подобрали код от него, затем девушка передала 2,6 млн руб. курьеру для «декларирования». Затем она передала таксисту ювелирные украшения матери. Общий ущерб составил более 5 млн руб.
14 января заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев сообщил, что аферисты с Украины массово рассылают на электронные почты россиян письма с логотипом «Госуслуг», в которых утверждают, что в личный кабинет вошли с нового устройства в Киеве, и предлагают позвонить в «службу поддержки». При этом в письме указано: «Если это были не вы – ничего делать не нужно». Но человек, желая доказать, что не был в Киеве, может позвонить по указанному номеру. Затем его могут вовлечь в мошенническую схему.