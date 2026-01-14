У медработников перинатального центра в Новокузнецке не выявили инфекций
В перинатальном центре № 1 в Новокузнецке, где массово погибли младенцы, провели обследование медицинских работников. У них не обнаружили признаков инфекционных заболеваний, сообщается на сайте минздрава Кемеровской области.
По данным ведомства, все выписанные из центра дети и их матери проходят амбулаторное наблюдение по месту жительства. Они находятся в удовлетворительном состоянии, у них также отсутствуют признаки инфекционных заболеваний.
14 января официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что правоохранители задержали главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей больницы № 1 по делу о массовой гибели младенцев.
В период с 4 по 12 января в роддоме погибли девять новорожденных. По данным следствия, это произошло из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей.