СМИ узнали о гибели экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера на Кипре
На Кипре нашли тело, которое может принадлежать бывшему главе российского «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщило издание Philenews.
Тело было обнаружено местным жителем на пляже Авдиму. Его перевезут в морг находящейся там британской базы, чтобы провести вскрытие и взять образцы ДНК для идентификации личности неизвестного мужчины.
Полиция пока не подтвердила, является ли погибший 56-летним российским бизнесменом Баумгертнером, пропавшим без вести 7 января в Лимасоле. В последний раз сигнал его мобильного телефона зафиксировали на труднодоступном участке побережья курорта Писсури, где и обнаружили тело.
Баумгертнер работал генеральным директором «Уралкалия» с 2005 по 2013 г. В августе 2013 г. был арестован в Белоруссии по статье о «злоупотреблении из корыстной заинтересованности» в связи с предполагаемым нанесением ущерба в $100 млн «Беларуськалию» и Белорусской калийной компании (БКК).
Российские власти тогда осудили решение Белоруссии, однако в том же году предъявили ему обвинение в злоупотребление полномочиями. Он был экстрадирован в Россию и отпущен под залог в сентябре 2014 г. В следующем 2015 г. уголовное дело против Баумгертнера прекратили в связи с отсутствием состава преступления.