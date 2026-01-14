СМИ узнали о гибели экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера на Кипре

Российские власти тогда осудили решение Белоруссии, однако в том же году предъявили ему обвинение в злоупотребление полномочиями. Он был экстрадирован в Россию и отпущен под залог в сентябре 2014 г. В следующем 2015 г. уголовное дело против Баумгертнера прекратили в связи с отсутствием состава преступления.