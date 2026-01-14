Задержан директор калининградского нацпарка «Куршская коса»

«Куршская коса» считается одной из уникальных природных территорий России. Это крупнейшая в мире песчаная пересыпь протяженностью около 98 км и шириной от 0,35 до 3,8 км. Национальный парк был создан в 1987 г. и относится к числу старейших в стране. На сайте нацпарка отмечается, что дюнные ландшафты косы отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека и представляют собой уникальный объект для развития экологического туризма.