Задержан директор калининградского нацпарка «Куршская коса»
Директора национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолия Калину задержали представители силовых структур. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Директор национального парка «Куршская коса» задержан», – сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства задержания официально не раскрываются.
Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полосе суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Северная граница парка проходит по российско-литовской границе.
«Куршская коса» считается одной из уникальных природных территорий России. Это крупнейшая в мире песчаная пересыпь протяженностью около 98 км и шириной от 0,35 до 3,8 км. Национальный парк был создан в 1987 г. и относится к числу старейших в стране. На сайте нацпарка отмечается, что дюнные ландшафты косы отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека и представляют собой уникальный объект для развития экологического туризма.