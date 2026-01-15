Газета
Росавиация ограничила работу аэропортов Самары и Оренбурга

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Самары («Курумоч») и Оренбурга. Об этом сообщает Росавиция.

Информация об установлении меры в Самаре была опубликована в 07:01 мск, в Оренбурге – в 07:14 мск. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны, в ночь на 15 января силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Больше всего БПЛА было уничтожено в Ростовской области – 19 единиц. Шесть воздушных целей были поражены в Брянской области, пять – в Волгоградской. По одному БПЛА было нейтрализовано в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря.

