В 2025 году россияне радовались семье, а расстраивались от международных дел

В 2025 г. 22% опрошенных россиян почувствовали себя счастливее, при этом 78% не заметили изменений в своем состоянии. Исследование провел медиахолдинг Rambler & Co.

Семейным событиям в прошлом году радовались 37% респондентов. Еще 21% отметил повышение благосостояния, 14% – важные приобретения, 13% – исполнение мечты. Карьерный рост – 10%. Судьбоносные встречи оказались наиболее редкими, но значимыми событиями – 5%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler & Co с 1 по 12 января 2026 г., в нем приняли участие 3293 интернет-пользователя.

Среди главных разочарований 2025 г. лидирует ситуация на международной арене – ее отметили 26% респондентов. Сокращение доходов расстроило 20%, проблемы со здоровьем – 16%, невыполненные планы – 11%. Еще 8% россиян указали на потери в личной жизни, 7% – на разочарования в карьере, 6% – на неудачи в отношениях. Еще 6% заявили, что год их не расстроил, но и ощутимых перемен они не почувствовали.

От 2026 г. каждый пятый респондент ждет улучшения международной обстановки. Столько же не строят конкретных ожиданий от года. 18% участников прежде всего рассчитывают на семейное благополучие, 11% надеются на возможность чаще путешествовать, а 10% – на исполнение мечты. Для 8% важно снижение ключевой ставки Банка России, 7% планируют крупные приобретения, а 6% ожидают карьерного роста.

Цели на текущий год не поставили себе 48% опрошенных. При этом 15% планируют больше заниматься спортом и оставить вредные привычки. Активнее работать намерены 9%, лучше питаться – 5%, больше учиться – 4%. Еще 4% хотят освоить новые технологии.

Согласно данным декабрьского опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), 51% опрошенных считает, что 2026 г. будет для России в целом лучше. Такой настрой в основном связан с надеждами на завершение спецоперации на Украине и победу РФ. Еще 11% респондентов прогнозируют ухудшение ситуации, связывая свои тревоги с инфляцией и экономическими трудностями. Вместе с тем 22% респондентов не ожидают значимых перемен в жизни страны.

