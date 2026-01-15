В 2025 году россияне радовались семье, а расстраивались от международных дел

Среди главных разочарований 2025 г. лидирует ситуация на международной арене – ее отметили 26% респондентов. Сокращение доходов расстроило 20%, проблемы со здоровьем – 16%, невыполненные планы – 11%. Еще 8% россиян указали на потери в личной жизни, 7% – на разочарования в карьере, 6% – на неудачи в отношениях. Еще 6% заявили, что год их не расстроил, но и ощутимых перемен они не почувствовали.