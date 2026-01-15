Газета
Главная / Общество /

ВТБ: россияне оставляли больше чаевых в новогодние праздники

Ведомости

В сравнении с предыдущими новогодними праздниками средний чек чаевых, оставленных россиянами в ресторанах, кафе, барах, отелях и салонах красоты, увеличился на 4,4%. Об этом рассказали аналитики сервиса «ВТБ Чаевые+».

Наиболее крупные чаевые в размере 50 000 руб. (28% от суммы заказа) россияне оставили в период с 31 декабря по 1 января. В предыдущие годы самые щедрые чаевые в новогоднюю ночь составляли около 9–10% от суммы чека. Наибольший пик чаевых приходится на промежуток с 3:00 до 4:00 новогодней ночи.

Кроме того, аналитики «ВТБ Чаевые+» отметили, что сумма заказов в кафе и ресторанах на новогодних праздниках снизилась на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, с учетом предоплаты за бронирование столов в новогоднюю ночь, общая сумма заказов немного возросла.

Средний чек за заказ в кафе и ресторанах в новогодние праздники составил 5721 руб., а средний чек чаевых – 496 руб. Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков отметил, что россияне продолжают проявлять осознанность и поощрять сотрудников сферы услуг.

В 2023 г., по данным «ВТБ Чаевые+», средний чек чаевых увеличился почти на 9%, достигнув 421 руб. Россияне стали реже оставлять чаевые, но их размер при этом вырос. Лидерами по количеству оставленных чаевых остаются рестораны, на которые приходится около 85% всех чаевых.

