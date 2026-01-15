ВТБ: россияне оставляли больше чаевых в новогодние праздники

Кроме того, аналитики «ВТБ Чаевые+» отметили, что сумма заказов в кафе и ресторанах на новогодних праздниках снизилась на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, с учетом предоплаты за бронирование столов в новогоднюю ночь, общая сумма заказов немного возросла.