Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Большой сугроб на Миусской площади в Москве начали убирать

Накануне москвичи провели на нем концерт
Ведомости

Коммунальщики начали активную уборку большого сугроба на Миусской площади в Москве через день после проведения на нем концерта. Видео опубликовало «РИА Новости».

Снег, занявший целую улицу на несколько дней, отправляют на снегоплавильную станцию.

Алексей Орлов / Ведомости
1  / 7

Алексей Орлов / Ведомости

Большой сугроб организуют на Миусской площади в период обильных снегопадов – столичные власти перекрывают улицу для создания перевалочного пункта при уборке снега в центре Москвы. В прошлый раз снежная гора такого масштаба появлялась на Миусах в 2021 г.

Вокруг большого сугроба образовалось сообщество местных жителей, которые дали коммунальной горе название «Знаменитая Миусская снежная дюна». На ней организовывали горку, проводили мероприятия и церемонию установки памятного знака.

14 января «Миусская снежная дюна» появилась на «Яндекс.Картах», а вечером того же дня на большом сугробе собрались сотни москвичей и провели на нем импровизированный концерт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте