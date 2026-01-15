Большой сугроб на Миусской площади в Москве начали убирать

Большой сугроб на Миусской площади в Москве начали убиратьНакануне москвичи провели на нем концерт
Коммунальщики начали активную уборку большого сугроба на Миусской площади в Москве через день после проведения на нем концерта. Видео опубликовало «РИА Новости».
Снег, занявший целую улицу на несколько дней, отправляют на снегоплавильную станцию.
Большой сугроб организуют на Миусской площади в период обильных снегопадов – столичные власти перекрывают улицу для создания перевалочного пункта при уборке снега в центре Москвы. В прошлый раз снежная гора такого масштаба появлялась на Миусах в 2021 г.
Вокруг большого сугроба образовалось сообщество местных жителей, которые дали коммунальной горе название «Знаменитая Миусская снежная дюна». На ней организовывали горку, проводили мероприятия и церемонию установки памятного знака.
14 января «Миусская снежная дюна» появилась на «Яндекс.Картах», а вечером того же дня на большом сугробе собрались сотни москвичей и провели на нем импровизированный концерт.