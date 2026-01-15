Большой сугроб на Миусской площади в Москве начали убирать

Большой сугроб организуют на Миусской площади в период обильных снегопадов – столичные власти перекрывают улицу для создания перевалочного пункта при уборке снега в центре Москвы. В прошлый раз снежная гора такого масштаба появлялась на Миусах в 2021 г.