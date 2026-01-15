Правительство подготовило законопроект о развитии дорожной сети в регионах

18 декабря правительство сообщало о выделении 11,2 млрд руб. на модернизацию дорожной инфраструктуры и ЖКХ в регионах. Дополнительно 5,2 млрд руб. направили шести субъектам РФ на ремонт и строительство дорог. Средства были предусмотрены, в частности, для строительства дорог в Калининградской области, подъезда к новому пункту пропуска в Хабаровском крае, создания 70-километрового северного обхода Омска, а также для приведения в нормативное состояние трасс в Нижегородской и Смоленской областях и восстановления дорог после паводка в Оренбургской области.