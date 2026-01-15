Газета
Главная / Общество /

Правительство подготовило законопроект о развитии дорожной сети в регионах

Ведомости

Правительство подготовило законопроект, который позволит регионам направлять собственные средства на строительство и содержание федеральных автодорог. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ предусматривает возможность софинансирования таких проектов за счет региональных бюджетов наряду с федеральными средствами и вложениями частных инвесторов. По словам главы правительства, это позволит ускорить реализацию значимых для субъектов РФ инфраструктурных проектов.

«Новый механизм уже предполагается использовать в нескольких проектах. Среди которых – строительство южного обхода Тюмени, а также развязки трассы М-12 «Восток» с Малым кольцом – в Подмосковье», – заявил Мишустин.

Премьер отметил, что за последние пять лет в России построили и отремонтировали 140 000 км федеральных, региональных и местных дорог. Эти работы продолжаются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам Мишустина, это позволяет значительно укрепить транспортную связанность страны.

18 декабря правительство сообщало о выделении 11,2 млрд руб. на модернизацию дорожной инфраструктуры и ЖКХ в регионах. Дополнительно 5,2 млрд руб. направили шести субъектам РФ на ремонт и строительство дорог. Средства были предусмотрены, в частности, для строительства дорог в Калининградской области, подъезда к новому пункту пропуска в Хабаровском крае, создания 70-километрового северного обхода Омска, а также для приведения в нормативное состояние трасс в Нижегородской и Смоленской областях и восстановления дорог после паводка в Оренбургской области.

