Роспотребнадзор проверит сообщения о кишечной инфекции в отеле Пхукета
Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Таиланда и Ассоциацию туроператоров России из-за сообщений о заболевании российских туристов кишечной инфекцией в одном из отелей на Пхукете. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, в СМИ появилась информация о массовых жалобах туристов, отдыхающих в гостинице Kora Beach Resort. Отмечается, что у пострадавших наблюдаются симптомы, характерные для кишечной инфекции.
Ведомство напомнило о базовых мерах профилактики, включая соблюдение правил личной гигиены, использование бутилированной или кипяченой воды, тщательное мытье фруктов и овощей, а также избегание контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний. При ухудшении самочувствия, появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
10 января сообщалось о закрытии бара на курорте «Шерегеш» после жалоб туристов на массовые случаи ротавирусной или норовирусной инфекции. По данным «РИА Новости», у сотрудников заведения выявили норовирус. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу начало эпидемиологическое расследование.