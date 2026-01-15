Роспотребнадзор проверит сообщения о кишечной инфекции в отеле Пхукета

Ведомство напомнило о базовых мерах профилактики, включая соблюдение правил личной гигиены, использование бутилированной или кипяченой воды, тщательное мытье фруктов и овощей, а также избегание контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний. При ухудшении самочувствия, появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью.