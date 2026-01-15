Газета
Главная / Общество /

Роспотребнадзор проверит сообщения о кишечной инфекции в отеле Пхукета

Ведомости

Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Таиланда и Ассоциацию туроператоров России из-за сообщений о заболевании российских туристов кишечной инфекцией в одном из отелей на Пхукете. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в СМИ появилась информация о массовых жалобах туристов, отдыхающих в гостинице Kora Beach Resort. Отмечается, что у пострадавших наблюдаются симптомы, характерные для кишечной инфекции.

Ведомство напомнило о базовых мерах профилактики, включая соблюдение правил личной гигиены, использование бутилированной или кипяченой воды, тщательное мытье фруктов и овощей, а также избегание контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний. При ухудшении самочувствия, появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

10 января сообщалось о закрытии бара на курорте «Шерегеш» после жалоб туристов на массовые случаи ротавирусной или норовирусной инфекции. По данным «РИА Новости», у сотрудников заведения выявили норовирус. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу начало эпидемиологическое расследование.

