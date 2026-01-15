Число пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре выросло
Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.
Семь пациентов распределили в республиканскую больницу, а пять – в городскую больницу Эжвинского района. Из них четыре человека находятся в очень тяжелом состоянии. За пациентами организовали круглосуточное наблюдение. По тяжелым случаям проводятся консультации с федеральными медцентрами.
Оказание медпомощи пострадавшим проинспектировала министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева. Она отметила, что для этого привлечены главные внештатные специалисты республики.
Позже ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова сообщил, что в результате взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре в больницы доставлены 18 пострадавших. По его словам, состояние четверых человек оценивается как крайне тяжелое. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, трое имеют травмы средней степени тяжести.
Ранее минздрав Коми сообщил ТАСС, что в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре при взрыве светошумовой гранаты пострадали девять человек. Еще 200 пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. На месте работали десять бригад скорой медицинской помощи, две из которых – реанимационные.