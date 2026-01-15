Фонд Wikimedia представил 25 самых популярных запросов на Wikipedia за все время
Фонд Wikimedia представил список из 25 самых популярных запросов на сайте онлайн-энциклопедии Wikipedia за всю историю существования сайта. Их приводит американский журнал Popular Science.
На первом месте находится тема «список смертей по годам». Их искали почти 650 млн раз. На втором месте находится информация про США – 329 млн раз, а на третьем – американский президент Дональд Трамп. Его искали 325 млн раз.
Затем в топе статьи Wikipedia про покойную королеву Великобритании Елизавету II, Индию, футболиста Криштиану Роналду. Далее следуют экс-президент США Барак Обама, американский бизнесмен Илон Маск, Вторая мировая война, Соединенное Королевство.
Около 160 млн раз искали статьи о футболисте Лионеле Месси, об исполнителе Майкле Джексоне, о сериале «Игра престолов», об Адольфе Гитлере, о рэпере Eminem, о певице Тейлор Свифт, о Первой мировой войне, о группе The Beatles. 141 млн запросов касается американского актера Дуэйна Джонсона. Около 130 млн раз искали список президентов Соединенных Штатов, Канаду, певицу Lady Gaga, премию «Оскар», солиста группы Queen Фредди Меркьюри, а также список самых кассовых фильмов.
15 января исполняется 25 лет со дня запуска Wikipedia. Сейчас свободная энциклопедия насчитывает более 7,1 млн статей только на английском языке, большинство из которых по-прежнему пишутся, редактируются, проверяются на достоверность и поддерживаются по всему миру.