Фонд Wikimedia представил 25 самых популярных запросов на Wikipedia за все время

Около 160 млн раз искали статьи о футболисте Лионеле Месси, об исполнителе Майкле Джексоне, о сериале «Игра престолов», об Адольфе Гитлере, о рэпере Eminem, о певице Тейлор Свифт, о Первой мировой войне, о группе The Beatles. 141 млн запросов касается американского актера Дуэйна Джонсона. Около 130 млн раз искали список президентов Соединенных Штатов, Канаду, певицу Lady Gaga, премию «Оскар», солиста группы Queen Фредди Меркьюри, а также список самых кассовых фильмов.