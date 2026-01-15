Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Фонд Wikimedia представил 25 самых популярных запросов на Wikipedia за все время

Ведомости

Фонд Wikimedia представил список из 25 самых популярных запросов на сайте онлайн-энциклопедии Wikipedia за всю историю существования сайта. Их приводит американский журнал Popular Science.

На первом месте находится тема «список смертей по годам». Их искали почти 650 млн раз. На втором месте находится информация про США – 329 млн раз, а на третьем – американский президент Дональд Трамп. Его искали 325 млн раз.

Затем в топе статьи Wikipedia про покойную королеву Великобритании Елизавету II, Индию, футболиста Криштиану Роналду. Далее следуют экс-президент США Барак Обама, американский бизнесмен Илон Маск, Вторая мировая война, Соединенное Королевство.

Около 160 млн раз искали статьи о футболисте Лионеле Месси, об исполнителе Майкле Джексоне, о сериале «Игра престолов», об Адольфе Гитлере, о рэпере Eminem, о певице Тейлор Свифт, о Первой мировой войне, о группе The Beatles. 141 млн запросов касается американского актера Дуэйна Джонсона. Около 130 млн раз искали список президентов Соединенных Штатов, Канаду, певицу Lady Gaga, премию «Оскар», солиста группы Queen Фредди Меркьюри, а также список самых кассовых фильмов.

15 января исполняется 25 лет со дня запуска Wikipedia. Сейчас свободная энциклопедия насчитывает более 7,1 млн статей только на английском языке, большинство из которых по-прежнему пишутся, редактируются, проверяются на достоверность и поддерживаются по всему миру.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь