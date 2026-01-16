Приговоренная в Китае к смертной казни россиянка будет отбывать наказание в РФ
Гражданка России Марина Лопатина, приговоренная в 2011 г. к смертной казни в Китае за контрабанду наркотиков, была передана РФ для отбывания наказания. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
В 2011 г. в консульском отделе посольства РФ в Пекине агентству сообщали, что Чжухайский суд приговорил жительницу Хабаровска Лопатину 1973 года рождения к смертной казни за контрабанду наркотиков с отсрочкой исполнения приговора на два года. Россиянке были предъявлены обвинения в попытке провезти два килограмма героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны.
Согласно материалам суда, позже Лопатиной смягчили наказание до пожизненного заключения, а затем сократили срок до 25 лет лишения свободы.
Россиянка дала письменное согласие о дальнейшем отбывании наказания в родной стране. В деле есть согласие двух государств о передаче и приеме осужденной.
Российский суд признал приговор, вынесенный китайскими судебными органами, и в соответствии с российским уголовным законодательством определил, что женщина считается осужденной по ст. 188 УК РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, ныне утратившей силу). Лопатиной назначено 12 лет колонии общего режима, из которых на территории России ей предстоит отбыть оставшиеся 6,5 лет и 24 дня.