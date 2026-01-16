Приговоренная в Китае к смертной казни россиянка будет отбывать наказание в РФ

В 2011 г. в консульском отделе посольства РФ в Пекине агентству сообщали, что Чжухайский суд приговорил жительницу Хабаровска Лопатину 1973 года рождения к смертной казни за контрабанду наркотиков с отсрочкой исполнения приговора на два года. Россиянке были предъявлены обвинения в попытке провезти два килограмма героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны.