Суд в Индии оштрафовал истца за подачу сгенерированного ИИ заявления

Ведомости

Бомбейский Высокий суд оштрафовал истца за подачу непроверенных письменных заявлений с использованием искусственного интеллекта, включая ссылки на несуществующую судебную практику. Об этом сообщает The Indian Express.

Судья заявил, что истец просто предоставил суду документы, не проверив их содержание.

«Такая практика предоставлять <…> документы и заявления и заставлять суд рассматривать не относящиеся к делу или несуществующие материалы должна быть осуждена и пресечена на корню», – постановил суд, наложив на ответчика судебные издержки в размере 50 000 рупий (примерно $551).

В постановлении говорится, что применение инструментов искусственного интеллекта в научных исследованиях приветствуется, но «на стороне, даже на адвокате, использующем такие инструменты, лежит большая ответственность за перекрестную проверку ссылок и обеспечение того, чтобы сгенерированный машиной/компьютером материал действительно был релевантным, подлинным и существующим».

