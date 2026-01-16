Преподаватель задержан по делу о пожаре в учебном центре МВД Сыктывкара

15 января ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова сообщил, что в результате взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре в больницы доставлены 18 пострадавших. По его словам, состояние четверых человек оценивается как крайне тяжелое. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, трое имеют травмы средней степени тяжести.