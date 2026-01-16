Газета
Главная / Общество /

Преподаватель задержан по делу о пожаре в учебном центре МВД Сыктывкара

Ведомости

В Сыктывкаре задержан преподаватель Центра профессиональной подготовки МВД по Коми, подозреваемый в превышении должностных полномочий, которое привело к пожару. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 15 января в ходе планового учебного занятия. Преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату, что спровоцировало хлопок и последующее возгорание легковоспламеняющихся предметов в помещении. В результате 20 слушателей получили травмы и были госпитализированы, отмечают в СК РФ.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Следствие намерено ходатайствовать об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Для установления всех обстоятельств дела следователи проводят допросы свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы, произвели выемку документации и проводят другие необходимые следственные действия. Основное уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Параллельно министр внутренних дел по Коми генерал-майор полиции Андрей Сицский отстранил от исполнения обязанностей начальника Центра профессиональной подготовки, сообщается в Telegram-канале МВД по республике. Решение было принято в связи с происшествием, ситуация находится на личном контроле министра.

15 января ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова сообщил, что в результате взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре в больницы доставлены 18 пострадавших. По его словам, состояние четверых человек оценивается как крайне тяжелое. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, трое имеют травмы средней степени тяжести.

