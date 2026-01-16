Умер основатель компании Ginza Project Вадим Лапин
После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 62 лет скончался основатель Ginza Project Вадим Лапин. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
После смерти основателя управление Ginza Project перейдет к его сыну – Марку Лапину. В компании отметили, что работа будет продолжена с сохранением прежнего стратегического курса.
Информация о дате и времени прощания будет объявлена позже, говорится в сообщении.
«Для Ginza Project это большая утрата. Компания выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем, кто знал и работал с Вадимом Валентиновичем», – заключили в компании.
Лапин родился 2 ноября 1963 г. Он занимался импортом продуктов из Европы и с 1995 г. начал поставлять в Санкт-Петербург новые европейские бренды одежды. В 2003 г., совместно с партнерами, он решил войти в ресторанный бизнес. Тогда же был открыт первый ресторан – флагманский проект будущего холдинга Ginza Project, который специализировался на японской кухне.
Рестораны Ginza Project начали открываться в Санкт-Петербурге в начале 2000-х гг. Сейчас сеть насчитывает более сотни заведений не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Сочи, Ростове-на-Дону и Туле, а также за границей – в Лондоне, Баку и Батуми. С 2018 г. Ginza начала развивать гостиничное направление. Под управлением Ginza Hotels & Apartments работают мини-отели в Петербурге, а также гостиницы в Ростове-на-Дону и Тбилиси.