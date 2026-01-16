Умер основатель компании Ginza Project Вадим Лапин

Рестораны Ginza Project начали открываться в Санкт-Петербурге в начале 2000-х гг. Сейчас сеть насчитывает более сотни заведений не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Сочи, Ростове-на-Дону и Туле, а также за границей – в Лондоне, Баку и Батуми. С 2018 г. Ginza начала развивать гостиничное направление. Под управлением Ginza Hotels & Apartments работают мини-отели в Петербурге, а также гостиницы в Ростове-на-Дону и Тбилиси.