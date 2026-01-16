Умер кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий
В возрасте 90 лет ушел из жизни писатель, кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Заболоцкий. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале.
Заболоцкий родился 16 сентября 1935 г. в Красноярском крае. В 1954 г. он начал учиться на операторском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1960 г. работал кинооператором на «Беларусьфильме». Впоследствии работал на киностудиях «Таллинфильм», имени М. Горького, «Мосфильм».
Участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Среди них «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Целуются зори», «Обрыв» и др. С 1977 г. Заболоцкий также занимался художественной фотографией.
Кроме того, он писал в мемуарно-публицистическом жанре. Публиковался в журналах «Москва», «Наш современник», «Роман-газета», «Роман-журнал XXI век» и др. Широкую известность получили воспоминания о соратнике и друге В. М. Шукшине «Шукшин в кадре и за кадром. Записки кинооператора» (1998 г.).