Москвичам пообещали ранний приход весны
Весна в Москве наступит раньше обычного срока из-за теплой погоды в феврале. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на метеоролога Гидрометцентра Марину Макарову.
По прогнозам синоптика, температуры в феврале и марте на Европейской части России будут выше нормы. Макарова напомнила, что потепление каждый год начинается с юго-запада и продвигается на северо-восток.
По данным службы Copernicus, 2025 г. стал третьим самым теплым в истории инструментальных наблюдений. Этот результат служит очередным свидетельством долгосрочной тенденции антропогенного изменения климата.