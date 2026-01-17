В Москве простились с ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким
В Москве в МХТ имени Чехова простились с ректором Школы-студии МХАТ, актером Игорем Золотовицким, сообщает «РИА Новости».
Сотни людей пришли отдать дань уважения и последние почести. На церемонию прощания с Золотовицким поступили телеграммы от премьера Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.
Проводить артиста в последний путь пришли худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, драматург Евгений Гришковец.
Золовицкий будет похоронен на Троекуровское кладбище.
Причиной смерти Золотовицкого стало онкологическое заболевание. Он умер утром 14 января в больнице в возрасте 64 лет.
Золотовицкий родился в Ташкенте. В 1983 г. он окончил Школу-студию МХАТ, с 1989 г. там преподавал, а в 2013 г. возглавил ее. Также он был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной и заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова (с ноября 2016 г. по декабрь 2018 г.).
В МХАТ исполнял роли в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда», «Блондинка за углом». Помимо актерской работы, он выступал режиссером-постановщиком спектаклей «Женитьба» и «Башмачки».
В кино Золотовицкий дебютировал в 1984 г. в фильме «Егорка» (реж. Александр Яновский). Среди проектов, в которых он участвовал, «Ландыш серебристый 2» (2004 г.), «Примадонна» (2005 г.), «Заяц над бездной» (2006 г.), «Сыщик Путилин» (2007 г.), «Неодинокие» (2009 г.), «Быстрее, чем кролики» (2013 г.), «Вы все меня бесите» (2017 г.), «Актрисы» (2023 г.). Снимался в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого» и «Библиотекарь».