Мэр Ростова-на-Дону предупредил о риске обрушения подъезда пострадавшего дома
В Ростове-на-Дону есть риск обрушения поврежденного подъезда. Об этом заявил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале.
Скрябин подчеркнул важность исключения угрозы жизни людей. По его словам, эксперты работают над укреплением несущих стен. После этого появится возможность допустить жильцов в квартиры, чтобы они забрали документы и ценные вещи. Управляющая компания совместно с полицией занимаются сохранением имущества собственников.
Всем жильцам пострадавшего подъезда предложено жилье в маневренном фонде. Для семей с детьми мэр поручил управлению образования организовать временный перевод в школы и детские сады у жилья маневренного фонда. Скрябин заверил, что все предусмотренные выплаты будут произведены.
Первый заместитель мэра Тарас Дядьков доложил, что режим локальной чрезвычайной ситуации будет действовать до ликвидации последствий произошедшего. Заместитель главы города по вопросам ЖКХ Сергей Марченко сообщил, что ресурсы в пострадавшем подъезде перекрыты для предотвращения коммунальных аварий.
Ночью 14 января системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области. В результате в Ростове-на-Дону загорелись промобъект и квартиры в многоэтажных домах. Один человек погиб, еще четыре жителя Ростова и Мясниковского района пострадали, среди них четырехлетний ребенок.