Мэр Ростова-на-Дону предупредил о риске обрушения подъезда пострадавшего дома

Ночью 14 января системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области. В результате в Ростове-на-Дону загорелись промобъект и квартиры в многоэтажных домах. Один человек погиб, еще четыре жителя Ростова и Мясниковского района пострадали, среди них четырехлетний ребенок.