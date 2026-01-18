Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрийских Альпах
В Австрии несколько сходов лавин, произошедших 17 января, унесли жизни восьми человек, сообщает The Guardian.
В районе Штирии в округе Мурталь лавина накрыла группу из семи человек. Три лыжника из Чехии оказались погребены под снежными завалами. Спасатели обнаружили их тела, достать которые пока не смогли.
В тот же день в горнолыжном регионе Понгау близ Зальцбурга лавина сошла на группу из семи лыжников-фрирайдеров, катавшихся вне подготовленных трасс. В результате этого происшествия погибли четыре человека, еще один лыжник получил тяжелые травмы.
17 января в том же районе Понгау от схода лавины погиб еще один лыжник, также находившийся вне маркированных склонов.