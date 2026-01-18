Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрийских Альпах

В тот же день в горнолыжном регионе Понгау близ Зальцбурга лавина сошла на группу из семи лыжников-фрирайдеров, катавшихся вне подготовленных трасс. В результате этого происшествия погибли четыре человека, еще один лыжник получил тяжелые травмы.