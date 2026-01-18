Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрийских Альпах

Ведомости

В Австрии несколько сходов лавин, произошедших 17 января, унесли жизни восьми человек, сообщает The Guardian.

В районе Штирии в округе Мурталь лавина накрыла группу из семи человек. Три лыжника из Чехии оказались погребены под снежными завалами. Спасатели обнаружили их тела, достать которые пока не смогли.

В тот же день в горнолыжном регионе Понгау близ Зальцбурга лавина сошла на группу из семи лыжников-фрирайдеров, катавшихся вне подготовленных трасс. В результате этого происшествия погибли четыре человека, еще один лыжник получил тяжелые травмы.

17 января в том же районе Понгау от схода лавины погиб еще один лыжник, также находившийся вне маркированных склонов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте