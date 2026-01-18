В школьных учебниках сделают упор на изучение России и добавят задания с ИИ

В школьных учебниках сделают упор на изучение России и добавят задания с ИИНовое пособие по географии создают на основе широкого общественного обсуждения
В едином учебнике по географии для 5–11‑х классов сделают акцент на углубленное изучение России. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров, который участвует в разработке учебника.
В новом учебнике планируется интеграция современных технологий – школьники смогут работать с искусственным интеллектом (ИИ), цифровыми картами и «оживающими» изображениями. В комплект к учебнику войдут методические материалы для учителей, атласы и контурные карты.
Представители РГО, участвующие в разработке учебника, объясняют необходимость изменений тем, что действующие учебники, сохранившие советскую традицию, перегружены материалом о зарубежных странах – из‑за этого школьники зачастую лучше знают столицы государств Карибского бассейна, чем регионы Сибири и Дальнего Востока. По мнению экспертов, приоритет должен быть отдан изучению собственной страны, чтобы дать учащимся практические знания о России. Кроме того, география, наравне с историей и обществознанием, играет ключевую роль в формировании национальной идентичности, поэтому новый учебник будет единым для всех школ страны – от Калининграда до Владивостока.
В настоящее время РГО совместно с Минпросвещения проводит опросы среди родителей, педагогов и школьников, чтобы учесть их мнения при разработке содержания. Илья Гуров отметил, что это первый в истории случай, когда учебник по географии создается под эгидой общественной организации и на основе широкого общественного обсуждения.
Согласно заявлению президента РГО, секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, разработка нового учебника должна завершиться к 2028 г. При этом президент России Владимир Путин планирует объявить 2027 г. Годом географии в стране.