В школьных учебниках сделают упор на изучение России и добавят задания с ИИ

Представители РГО, участвующие в разработке учебника, объясняют необходимость изменений тем, что действующие учебники, сохранившие советскую традицию, перегружены материалом о зарубежных странах – из‑за этого школьники зачастую лучше знают столицы государств Карибского бассейна, чем регионы Сибири и Дальнего Востока. По мнению экспертов, приоритет должен быть отдан изучению собственной страны, чтобы дать учащимся практические знания о России. Кроме того, география, наравне с историей и обществознанием, играет ключевую роль в формировании национальной идентичности, поэтому новый учебник будет единым для всех школ страны – от Калининграда до Владивостока.