The Guardian: суд между принцем Гарри и Daily Mail станет поворотным для СМИ
19 января начнется одно из самых громких британских судебных разбирательств: принц Гарри и группа известных публичных лиц подают иск против газет Daily Mail и The Mail on Sunday. Судебный процесс, который продлится девять недель, может стать поворотным моментом для британской медиаиндустрии, пишет The Guardian.
Иск подали певец Элтон Джон, актрисы Лиз Херли и Сэйди Фрост, пэр Лейбористской партии Доурин Лоуренс и бывший политик Саймон Хьюз. Они утверждают, что помимо взлома голосовой почты газеты прослушивали стационарные телефоны, платили коррумпированным полицейским, незаконно получали медицинские записи и устанавливали прослушивающие устройства в домах знаменитостей.
Издатель Associated Newspapers отвергает эти обвинения, называя их «нелепыми» и «оскорблением честных журналистов».
Битва с Daily Mail, общие юридические расходы по которой оцениваются в 38 млн фунтов, обещает быть ожесточенной, отмечает The Guardian.
Для истцов поражение грозит необходимостью покрыть огромные юридические расходы газеты. Для Daily Mail суд означает беспрецедентную проверку ее 30-летней журналистской практики, включая историю работы с частными детективами. Газете предстоит объяснить эти отношения под присягой.
В 2023 г. Гарри стал первым членом королевской семьи, давшим показания в суде за более чем 130 лет, когда он выступил в качестве свидетеля по делу о нарушении конфиденциальности, которое он и другие истцы возбудили против таблоида Mirror. Судья постановил, что газета взламывала его телефон «в незначительных масштабах» с конца 2003-го по 2009 г., и присудил ему компенсацию в размере 140 600 фунтов. В 2025 г. его иск о нарушении конфиденциальности против издателя Sun и ныне не существующей газеты News of the World был урегулирован во внесудебном порядке на условиях конфиденциальности, предположительно на сумму около 10 млн фунтов. Издатель принес Гарри извинения за взлом телефона и серьезное вмешательство в его личную жизнь, включая «случаи незаконной деятельности частных детективов, работающих на The Sun».