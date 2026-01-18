The Guardian: суд между принцем Гарри и Daily Mail станет поворотным для СМИ

В 2023 г. Гарри стал первым членом королевской семьи, давшим показания в суде за более чем 130 лет, когда он выступил в качестве свидетеля по делу о нарушении конфиденциальности, которое он и другие истцы возбудили против таблоида Mirror. Судья постановил, что газета взламывала его телефон «в незначительных масштабах» с конца 2003-го по 2009 г., и присудил ему компенсацию в размере 140 600 фунтов. В 2025 г. его иск о нарушении конфиденциальности против издателя Sun и ныне не существующей газеты News of the World был урегулирован во внесудебном порядке на условиях конфиденциальности, предположительно на сумму около 10 млн фунтов. Издатель принес Гарри извинения за взлом телефона и серьезное вмешательство в его личную жизнь, включая «случаи незаконной деятельности частных детективов, работающих на The Sun».