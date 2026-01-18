В России планируют скорректировать требования к садовым участкам

Росреестр готовит поправки в закон о садоводстве, направленные на уточнение требований к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, и на упрощение процедуры оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.