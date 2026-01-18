В России планируют скорректировать требования к садовым участкам
Росреестр готовит поправки в закон о садоводстве, направленные на уточнение требований к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, и на упрощение процедуры оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.
Планируется, что в границы уже созданной территории можно будет включать участки лиц, не являющихся учредителями, с их согласия.
Согласно действующему законодательству, общее имущество садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) должно принадлежать владельцам участков на праве общей долевой собственности. Для легализации этого права требуется проведение общего собрания членов товарищества, определение долей пропорционально площади участков и последующая государственная регистрация права в Росреестре.
Согласно предлагаемым поправкам, процедура будет упрощена: право общей долевой собственности на имущество общего пользования в СНТ будет возникать автоматически в момент постановки этого имущества на государственный кадастровый учет в Росреестре.
Законопроект также регулирует передачу общего имущества ресурсоснабжающим организациям. Это касается электросетевых и газовых компаний, включая проведение программы социальной газификации садоводческих товариществ.
Проект планируется внести в правительство в марте, а в Госдуму – в ноябре.