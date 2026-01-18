Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской

Ведомости

Неизвестные уничтожили мемориальную доску журналистки Анны Политковской, сообщил экс-депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин. Табличка была установлена у входа в подъезд, где Политковская была убита в 2006 г.

«В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской на Лесной улице, где она была убита 7 октября 2006 г. за свою журналистскую и правозащитную работу», – написал он в Telegram, опубликовав фотографии.

Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита из пистолета с глушителем 7 октября 2006 г. в лифте собственного дома на Лесной улице в Москве. По версии следствия, исполнителями являлись пятеро уроженцев Чечни, которые были осуждены на сроки от 13,5 года до пожизненного. Заказчик найден не был.

Политковская была известна своими публикациями о военном конфликте в Чечне.

Ценою жизни: журналисты, погибшие при исполнении
15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Военкоры, главреды и расследователи, отдавшие жизнь во имя своей работы, – в галерее «Ведомостей». Памятная дата была установлена Союзом журналистов России после гибели военного корреспондента Гостелерадио СССР Виктора Ногина (на фото справа) и оператора Геннадия Куринного во время Хорватской войны. Их автомобиль был расстрелян 1 сентября 1991 г. боевиками самопровозглашенной Республики Сербская Краина на трассе Белград – Загреб. В 2017 г. Ногин и Куринной были посмертно удостоены орденов Мужества.
1  / 15

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Военкоры, главреды и расследователи, отдавшие жизнь во имя своей работы, – в галерее «Ведомостей».

Памятная дата была установлена Союзом журналистов России после гибели военного корреспондента Гостелерадио СССР Виктора Ногина (на фото справа) и оператора Геннадия Куринного во время Хорватской войны. Их автомобиль был расстрелян 1 сентября 1991 г. боевиками самопровозглашенной Республики Сербская Краина на трассе Белград – Загреб. В 2017 г. Ногин и Куринной были посмертно удостоены орденов Мужества. / РИА Новости

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь