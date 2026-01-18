В Москве разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской

1 / 15

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Военкоры, главреды и расследователи, отдавшие жизнь во имя своей работы, – в галерее «Ведомостей».



Памятная дата была установлена Союзом журналистов России после гибели военного корреспондента Гостелерадио СССР Виктора Ногина (на фото справа) и оператора Геннадия Куринного во время Хорватской войны. Их автомобиль был расстрелян 1 сентября 1991 г. боевиками самопровозглашенной Республики Сербская Краина на трассе Белград – Загреб. В 2017 г. Ногин и Куринной были посмертно удостоены орденов Мужества. / РИА Новости