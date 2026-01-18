В Москве разбили мемориальную доску журналистки Анны Политковской
Неизвестные уничтожили мемориальную доску журналистки Анны Политковской, сообщил экс-депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин. Табличка была установлена у входа в подъезд, где Политковская была убита в 2006 г.
«В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской на Лесной улице, где она была убита 7 октября 2006 г. за свою журналистскую и правозащитную работу», – написал он в Telegram, опубликовав фотографии.
Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита из пистолета с глушителем 7 октября 2006 г. в лифте собственного дома на Лесной улице в Москве. По версии следствия, исполнителями являлись пятеро уроженцев Чечни, которые были осуждены на сроки от 13,5 года до пожизненного. Заказчик найден не был.
Политковская была известна своими публикациями о военном конфликте в Чечне.